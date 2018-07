Sem espaço no Flamengo, Canteros é emprestado para o Vélez Sarsfield

O Flamengo anunciou neste sábado que acertou a transferência do volante Héctor Canteros para o Vélez Sarsfield. Sem espaço no clube carioca, o jogador argentino foi liberado pela diretoria para assinar contrato de empréstimo por um ano com o clube que o revelou.

Contratado em 2014 justamente junto ao Vélez, Canteros chegou a viver bons momentos no Flamengo, principalmente em seus dois primeiros anos, quando foi titular na maior parte dos jogos. Nesta temporada, no entanto, foi preterido por Muricy Ramalho e perdeu espaço, disputando somente sete jogos no ano.

O jogador de 27 anos tinha contrato com o time carioca justamente até o meio do ano que vem e para que ele não saia ao fim do empréstimo sem render nada ao Flamengo, a tendência é que o vínculo seja renovado por mais um ano.

No total, Canteros disputou 96 partidas com a camisa do Flamengo e marcou cinco gols. O jogador foi revelado pelo Vélez, onde viveu os melhores momentos da carreira até o momento, e teve uma rápida passagem por empréstimo pelo Villarreal.