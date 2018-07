Sem espaço no Flu, Martinuccio acerta com o Villarreal

VILLARREAL - Parecendo o mais interessado na ida de Nilmar para o São Paulo, o Villarreal já se prepara para perder o atacante brasileiro. Tanto é que nesta segunda-feira, no último dia da janela de transferências no inverno europeu, acertou a contratação do atacante argentino Alejandro Martinuccio, do Fluminense.

Sem espaço na equipe carioca, o argentino de 24 anos foi emprestado até o final da atual temporada ao Villarreal. Martinuccio já treinará com a equipe principal amarela na manhã de quarta-feira, mas nem o clube espanhol nem o Fluminense informaram detalhes e valores da negociação.

Martinuccio começou a carreira no Nueva Chicago, da Argentina, mas se destacou no Peñarol, ajudando a levar a equipe uruguaia ao vice-campeonato da Copa Libertadores no ano passado. Mesmo com pré-contrato assinado com o Palmeiras, acabou acertando com o Fluminense em julho passado. Nas Laranjeiras, em 2011, só foi titular em duas partidas, tendo marcado um gol. Neste ano, atuou contra o Friburguense, na estreia do Carioca, quando só os reservas do Flu jogaram.

Com as chegadas de Wagner e Thiago Neves, além do retorno de Wellington Nem ao Fluminense, Martinuccio acabou sem espaço nas Laranjeiras. No meio, tinha a concorrência também de Deco, Lanzini, Souza e do jovem Lucas Patinho. No ataque, brigava por posição com Fred, Rafael Sóbis, Araújo, Rafael Moura e o garoto Matheus Carvalho. Por conta deste elenco inflado, o Flu também já havia acertado o empréstimo do meio Marquinho para a Roma.