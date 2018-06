Sem espaço no Inter, Seijas rescinde contrato e volta ao Santa Fe, da Colômbia

Sem espaço no Internacional, o meia venezuelano Luis Manuel Seijas rescindiu seu contrato com o clube gaúcho e foi anunciado pelo Independiente Santa Fe, da Colômbia. O anúncio foi feito neste domingo nas redes sociais do clube colombiano, para o qual Seijas retorna após dois anos e onde é tido como ídolo.

"Hoje volto à minha casa, com muito quilômetros percorridos. Já não sou o mesmo de antes, meu pés estão mais calejados. Volto cheio de motivos e com o coração lotado de amor e carinho. Volto para escrever uma nova história, dando o melhor de mim, com minha bandeira da Venezuela no peito e mais uma vez para a equipe dos meus amores", declarou o jogador na publicação do Twitter oficial do Santa Fe.

Seijas jogou 242 partidas em 12 temporadas no Santa Fe. Foi campeão da Copa da Colômbia, da Liga Finalización (segundo turno do Campeonato Colombiano), da Recopa Colombiana e da Copa Sul-Americana. Marcou 36 gols com a camisa do time da Colômbia.

Seijas não conseguiu repetir no Inter as boas atuações dos tempos de Santa Fe. O venezuelano chegou ao time gaúcho em 2016 e participou da campanha que culminou com o rebaixamento do clube à Série B do Brasileiro.

Em 2017, foi emprestado para a Chapecoense e também não agradou. Neste ano, ficou afastado do elenco principal até rescindir seu contrato com o Inter. O meia de 31 anos reduziu seu salário para poder regressar ao futebol colombiano.