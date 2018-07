Sem espaço no Manchester, Buttner vai para Rússia

Reserva do francês Patrice Evra, ele jogou apenas 13 partidas do Campeonato Inglês desde 2012, quando chegou a Old Trafford, com um contrato de cinco temporadas.

"Quero jogar a Liga dos Campeões e ganhar troféus", avisou Buttner, em entrevista ao site oficial do Dínamo Moscou. "O Dínamo está montando um time muito forte, e tenho certeza de que vamos brigar pelo primeiro lugar (no Campeonato Russo) nesta temporada."

Com o quarto lugar do Dínamo Moscou no último Campeonato Russo, Buttner irá jogar a Liga Europa, o que não faria no seu clube anterior, já que o Manchester United não conseguiu se qualificar para nenhuma competição continental da próxima temporada.