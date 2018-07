De saída do Milan, Alex assusta Santos com pedido salarial

O zagueiro Alex, campeão brasileiro com o Santos em 2002, pediu um salário alto para voltar ao clube. Sem espaço no seu time atual, o Milan, que renovou o contrato com o francês Mèxes e não procurou o brasileiro para um novo vínculo, o zagueiro de 33 anos propôs salários mensais de R$ 700 mil ao clube da Vila Belmiro. Os valores estão distantes dos R$ 300 mil que o Santos gostaria de pagar para o ter o xerife de volta.

A exemplo do que aconteceu com Robinho, Alex deve ser liberado pelo Milan depois de ter sido apenas uma opção no banco de reservas ao longo da temporada. O zagueiro tem mais um ano de contrato com os italianos e já manifestou o desejo de voltar ao Santos. O problema para a efetivação do retorno, no entanto, é o salário. A imprensa italiana considera como certa sua volta para o Santos.

Atualmente, o técnico Dorival Júnior conta com os zagueiros David Braz, Werley, Gustavo Henrique, Paulo Ricardo e Leonardo. O Santos tem a pior defesa do Campeonato Brasileiro, ao lado do Vasco, com 21 gols sofridos em 13 partidas.

NA ITÁLIA

Em seu segundo amistoso nesta preparação para a temporada 2015/2016 do futebol europeu, o Milan conseguiu sua segunda goleada, e pelo mesmo placar. Depois de fazer 5 a 1 no Alcione na última sexta-feira, a equipe rubro-negra repetiu o feito diante do Legnano, da quinta divisão local, nesta terça, com direito a gol do zagueiro brasileiro Alex.

O novo técnico do clube, Sinisa Mihajlovic aproveitou a partida para fazer testes e colocou dois brasileiros como titulares. Na defesa, Alex fez dupla com Rodrigo Ely, que voltou ao Milan depois de um longo período emprestado a equipes de divisões inferiores.

Mas quem começou melhor e largou na frente foi o Legnano, com Anelli, que aproveitou erro de Diego López aos nove minutos. Aos 38, Poli deixou tudo igual após cruzamento. Somente dois minutos depois, foi a vez de Alex aproveitar bola alçada na área para finalizar com estilo de cabeça e virar.

O Legnano se desesperou e o Milan aproveitou para marcar o terceiro ainda na etapa inicial, com Mastour. No segundo tempo, Mihajlovic mudou quase toda a escalação, mas ainda assim o time rubro-negro marcou mais duas vezes. Honda, aos 17, e Verdi, aos 26, selaram o resultado.

Em outros amistosos preparatórios do futebol europeu realizados nesta terça, o Monaco derrotou o Queens Park Rangers por 1 a 0, com gol de Cavaleiro; o Vitesse empatou em 1 a 1 com o Sparta Praga; e o AZ Alkmaar passou por 3 a 1 pelo Dundee United.