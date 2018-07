Sem espaço no Palmeiras, França deve ser emprestado para o Figueirense

SÃO PAULO - O Palmeiras deu início ao processo de reformulação na equipe para o novo treinador ter em mãos um elenco mais enxuto e equilibrado. Depois de Serginho ser devolvido ao Oeste, agora é a vez do volante França deixar o clube. O destino é o Figueirense, com contrato até o fim do ano. Falta só o aval do Hannover para a negociação ser concretizada.

O jogador tem os direitos federativos ligados ao clube alemão, mas como está emprestado para o Palmeiras até o fim do ano, ele seria reemprestado para o Figueirense, concretizando assim, uma transferência nacional e não seria necessário que ele esperasse até a abertura da janela do mercado de transferências, em julho, para defender o time catarinense.

Curiosamente, Palmeiras e Figueirense se enfrentam nesta quinta-feira e mesmo que consiga ser regularizado no BID até a data, França não vai poder jogar, porque o acordo entre os clubes evita que ele enfrente o Alviverde. Enquanto aguarda a liberação dos alemães, o volante deve continuar treinando na Academia de Futebol.

França deixa o clube sem ter mostrado muita coisa. Ele sofreu uma contusão muscular no começo da temporada e em seguida passou a ter problemas particulares. Vizinhos acusaram o jogador de exagerar nas festas até altas horas em seu apartamento. No Hannover, ele também teve poucas oportunidades porque assim que chegou, contraiu tuberculose. No total, ele fez dez partidas pelo Palmeiras e marcou um gol.