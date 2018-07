Sem espaço no Palmeiras, Patrik vai para o Rio Claro

Montando praticamente um novo time para 2015, o Palmeiras também libera alguns jogadores que não terão espaço no elenco do técnico Oswaldo de Oliveira. Nesta quinta-feira, o time palestrino acertou o empréstimo do meia Patrik ao Rio Claro. O contrato vai até o final do Paulistão.

Segundo o gerente de futebol do Rio Claro, o ex-jogador Alex Afonso, o Palmeiras aceitou desde o início emprestar o jogador, que terá uma redução salarial para poder defender o Rio Claro. "Nós expressamos a nossa folha salarial desde o início para ele, que aceitou defender novamente o Rio Claro pela amizade", disse o dirigente.

Patrik, de 24 anos, já defendeu o Rio Claro no Paulistão do ano passado, quando foi companheiro de Alex Afonso. O jogador também tem passagens por Paraná, Sport e Gangwon, da Coreia do Sul. Seu último jogo pelo Palmeiras foi em 2012.