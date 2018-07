Sem espaço no principal, zagueiro da Copinha está perto de renovar com o Corinthians

Um dos destaques do Corinthians campeão da Copa São Paulo neste ano, o zagueiro Vinicius Del'Amore está próximo de renovar contrato com o clube. O jogador, que não será aproveitado pelo técnico Fábio Carille nesta temporada, tem contrato até o fim do ano, mas tem sido sondado por clubes do exterior. Apesar da ameaça, a tendência é o que o defensor de 20 anos estenda o vínculo por mais três temporadas.

O contrato atual do defensor é com o Monte Azul e ele está emprestado pelo clube do interior ao Corinthians. Seu empresário, Marcelo Robalinho, tem tudo bem encaminhado com a diretoria alvinegra para que ela compra os direitos do defensor e fique em definitivo no clube.

Apesar do interesse em contar com ele, Del'Amore não será aproveitado pelo Corinthians nesta temporada. Ele está acertando o empréstimo para defender o Fortaleza neste ano, mas retornaria ao time paulista em 2018. O jogador apareceu bem na Copinha deste ano, mas o Corinthians contratou Pablo para a defesa e o setor está completo.

Carille conta ainda com Balbuena, Pedro Henrique, Léo Santos e Vilson para a defesa. O Corinthians promoveu três jogadores que disputaram a Copinha. O volante Mantuan e os atacantes Pedrinho e Carlinhos, mas o trio não está entre os inscritos do Campeonato Paulista.