Sem espaço no PSG, Ben Arfa acerta por empréstimo com o Rennes

Sofrendo com a falta de espaço no estrelado elenco do Paris Saint-Germain, o meia-atacante Hatem Ben Arfa foi anunciado neste domingo como novo reforço do Rennes, também da primeira divisão francesa. O jogador de 31 anos assinou contrato de empréstimo por uma temporada, com opção de renovação automática por mais uma.

Ben Arfa estava no PSG desde 2016, mas pouco atuou. Apesar de ser reconhecido como um jogador extremamente habilidoso e técnico, o meia-atacante nunca teve uma sequência e sequer vinha sendo relacionado para as partidas pelo técnico Thomas Tuchel nesse início de temporada.

Criado na base do Lyon, Ben Arfa surgiu como uma das grandes promessas do futebol francês na primeira metade dos anos 2000. Na demorou para que ele chamasse a atenção de alguns dos principais clubes do mundo e chegasse à seleção nacional.

Em 2008, foi contratado pelo Olympique de Marselha, onde passou a oscilar bastante. De 2010 a 2015, vestiu a camisa do Newcastle, e após uma rápida e apagada passagem pelo Hull City, voltou à França no ano seguinte para atuar pelo Nice, onde recuperou o prestígio, a ponto de ser contratado pelo milionário PSG.