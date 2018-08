Sem espaço no Real Madrid, lateral Theo Hernández é emprestado à Real Sociedad

O Real Madrid anunciou oficialmente nesta sexta-feira que acertou o empréstimo do lateral-esquerdo francês Theo Hernández à Real Sociedad por uma temporada. O jogador de 20 anos vinha tendo pouco espaço para atuar na equipe madrilenha, na qual figurava como uma opção para o lugar do brasileiro Marcelo, titular absoluto da posição. Ele assinou contrato para defender o time de San Sebastián até 30 de junho de 2019.

O jovem atleta foi submetido a exames médicos na manhã desta sexta e, após ser aprovado nos testes, selou compromisso com a Real Sociedad antes de se unir aos seus novos companheiros em uma viagem até a Alemanha, onde a equipe fará amistosos neste final de semana contra Stuttgart e Freiburg.

Nascido em Marselha, Theo Hernández também tem nacionalidade espanhola e foi formado como jogador pelo Atlético de Madrid. Porém, ele nunca defendeu o time principal do Atlético e na temporada 2016/2017 do futebol europeu atuou no Alavés por empréstimo antes de ser contratado pelo Real Madrid em julho do ano passado.

Na última temporada europeia, o francês foi utilizado por Zinedine Zidane, agora ex-técnico do Real, em apenas alguns minutos das 27 partidas que realizou. Antes disso, pelo Alavés, ele fez 36 jogos e marcou dois gols.

A Real Sociedad fará a sua estreia na próxima edição do Campeonato Espanhol em 18 de agosto, contra o Villarreal, fora de casa. No mesmo dia, o Barcelona, atual campeão, abrirá a sua campanha como mandante em duelo com o Alavés.