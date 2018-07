Sem espaço no Santos, Rafael Longuine é emprestado ao Guarani para a Série B

O Guarani já tem o seu quinto reforço para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B, cuja estreia acontece nesta sexta-feira contra o Fortaleza, na Arena Castelão, em Fortaleza. Sem espaço no Santos, o meia Rafael Longuine vai ser emprestado até dezembro.

+ Confira a tabela da Série B do Brasileiro

O jogador de 27 anos é aguardado nos próximos dias no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP), e chega com status de titular, principalmente porque Bruno Nazário, eleito o craque da Série A2 do Campeonato Paulista, tem contrato até o final de junho e dificilmente vai continuar no clube. O Corinthians é um dos interessados.

Com passagens por Juventude, XV de Jaú-SP, Comercial-SP, Rio Branco-SP e Red Bull Brasil-SP, Rafael Longuine tem contrato com o Santos até 2021. Botafogo e Ceará - ambos da elite nacional - também demonstraram interesse na sua contratação, mas o bom relacionamento entre as diretorias e o fato do jogador ter familiares em Campinas pesou a favor do Guarani.

Antes de Rafael Longuine, a diretoria bugrina havia fechado com quatro reforços: o zagueiro Edson Silva (ex-Mirassol), o lateral-direito Rafael Franco (ex-Juventus), o meia Guilherme (ex-Ituano) e o atacante Anselmo Ramon (Hangzhou Greentown, da China).