Sem espaço no São Paulo, Daniel é emprestado ao São Bento para disputa da Série B

O São Bento apresentou nesta segunda-feira o meia Daniel, emprestado pelo São Paulo até o final da temporada. Ele vinha atuando na Ponte Preta, mas perdeu espaço em Campinas. O jogador chega a Sorocaba para reforçar um setor que tem dado dor de cabeça ao técnico Paulo Roberto Santos, frequentemente atormentado por lesões na Série B do Campeonato Brasileiro.

+ Confira a tabela do Campeonato Brasileiro

"A expectativa é muito boa, de somar na campanha que já está sendo boa. Espero poder ajudar para a gente conseguir objetivos maiores ainda", disse o jogador durante a apresentação. Com 24 anos, ele atuou nas categorias de base por Cruzeiro e Botafogo, mas só ganhou uma oportunidade no profissional com o time do Rio de Janeiro. Em 2014, fez 28 jogos e marcou cinco jogos.

Os números chamaram a atenção do São Paulo, que o contratou para a temporada 2015. Só que o histórico de lesões atrapalhou a passagem do meia pelo Morumbi: em duas temporadas, atuou apenas em 16 jogos, sem conseguir balançar as redes. Em 2017, o clube aceitou emprestar o jogador para o Coritiba, onde também não encontrou espaço, mas conseguiu somar o título do Campeonato Paranaense no currículo.

Mesmo com a sequência de lesões, a Ponte Preta apostou em Daniel Corrêa no início desta temporada. Novamente sem efeito: foram 10 jogos em Campinas, sem marcar gols. O meia voltou para o Morumbi ao final do Campeonato Paulista. Seu contrato com o São Bento vai até o fim do ano, quando também encerra o seu vínculo com o São Paulo.