Sem espaço no São Paulo, Juan deve fechar por empréstimo com o Santos

SÃO PAULO - Reserva no São Paulo, o lateral esquerdo Juan está próximo de ser anunciado como o novo reforço do Santos. Carente de opções para esse setor, o clube alvinegro negocia há dez dias essa transação e, agora, define os últimos detalhes do acerto com o ala do tricolor por empréstimo de um ano.

Sem espaço no Morumbi, principalmente após a contratação de Bruno Cortês junto ao Botafogo, por R$ 6 milhões, Juan espera somente a formalização do negócio para se apresentar à Vila Belmiro.

Ainda assim, o presidente do clube santista, Luis Álvaro de Oliveira Ribeiro, prefere ser cauteloso ao falar do possível reforço, principalmente depois do episódio ocorrido com o lateral Jonas, do Coritiba, que foi dado como certo, mas acabou não fechando com o Santos.

"As conversas estão muito preliminares, não tem nada certo. Depende de acertos, de detalhes e nós temos como hábito não anunciar nenhum jogador antes de estar efetivamente contratado. Muito mais adiantado que esse caso era o do Jonas, que acabou não se confirmando. Temos que ter bastante cuidado", disse o cartola, em entrevista à Rádio Estadão ESPN.

A saída do São Paulo pode ser benéfica para o lateral, uma vez que o time santista buscava um nome para disputar a titularidade com o veterano Léo. Até porque o jovem Emerson Palmieri, de apenas 17 anos, é considerado muito novo pelo técnico Muricy Ramalho para ser titular da equipe.

Com contrato até 2014 junto ao Tricolor Paulista, Juan foi ao São Paulo depois de ter feito ótima temporada em 2009 no Flamengo, mas acabou não rendendo tanto na equipe do Morumbi. Ainda assim, o presidente santista acredita que o jogador pode retomar a boa fase na Vila Belmiro e citou até o exemplo de Arouca para comprovar isso. O volante, após uma temporada ruim com a camisa são-paulina, foi emprestado ao Santos no início de 2010, onde reencontrou o seu bom futebol. Ele conquistou quatro títulos em dois anos e foi contratado em definitivo pelo clube.

"Essas coisas não funcionam muito no futebol. O Arouca brilhou no Fluminense e quando esteve no São Paulo, não teve o mesmo desempenho. Aqui, ele mostrou tudo o que sabe", afirmou Luis Álvaro, que voltou a reforçar que a negociação com Juan ainda está só começando.

"O pessoal do departamento de futebol profissional esta conversando com o jogador e com o São Paulo e está no nível de conversa", finalizou.