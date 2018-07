Sem espaço no São Paulo, Júnior Tavares vai para a Sampdoria, da Itália

O São Paulo acertou o empréstimo do lateral-esquerdo Júnior Tavares para a Sampdoria, da Itália. O jogador já foi anunciado pelo novo clube nesta segunda-feira e é a sexta baixa do elenco tricolor nesta pausa do calendário brasileiro.

+ Em apresentação, Bruno Peres e Rojas exaltam motivação e a história do São Paulo

Ele ficará pelo menos uma temporada no futebol italiano. O clube de Gênova terá opção de compra do jogador no fim deste contrato. Formado na base tricolor depois de ser revelado pelo Grêmio, o atleta já tinha desperdado interesse do Ajax, da Holanda, e do Dínamo de Kiev, da Ucrânia.

Em maio, ele chegou a passar um período de testes no Rennes, da França, mas o clube optou por não avançar nas negociações e Tavares voltou para o São Paulo. Com o retorno de Reinaldo ao clube para esta temporada, o jovem acabou se tornando apenas a terceira opção para a lateral do time, atrás ainda de Edimar.

Junior Tavares teve sequência como titular do São Paulo com Rogério Ceni, no início do ano passado. Com Dorival Junior, viu uma forte concorrência de Edimar. Deixa o clube paulista depois de atuar 50 partidas. Sua última aparição foi na estreia do Campeonato Brasileiro deste ano, a vitória por 1 a 0 sobre o Paraná.