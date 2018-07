Sem espaço no São Paulo, meia Daniel é anunciado como reforço do Coritiba

O Coritiba anunciou nesta quarta-feira a contratação de mais um reforço para a temporada 2017. O clube alviverde acertou com o meia Daniel, de 23 anos, que estava no São Paulo. As partes não anunciaram os detalhes da negociação, mas a tendência é que o jogador atue por empréstimo de um ano na equipe paranaense.

"Estou muito feliz por estar aqui, ansioso para conhecer meus companheiros, estrear no Couto Pereira", declarou em entrevista ao site do Coritiba. "É um clube que sempre admirei, sempre observei. Enfim, muito feliz por estar aqui. Espero corresponder em campo e trazer alegrias para a torcida."

Daniel teve passagem pela base do Cruzeiro, mas foi revelado pelo Botafogo, onde viveu seu melhor momento. Negociado com o São Paulo, sofreu com diversos problemas físicos e ficou sem espaço no elenco após algumas poucas oportunidades no ano passado. Agora, garante estar em plena forma para ajudar o Coritiba.

"Estou bem, venho treinando forte desde o ano passado. Este ano fiz bons treinos na pré-temporada. Estou 100%, preciso um pouco de ritmo de jogo, mas isso é natural. Tenho 23 anos, então a parte física é o mais tranquilo para mim. Acho que o mais rápido possível estarei no meu melhor", afirmou.