Sem espaço no Vasco, Rildo é oficializado pela Chapecoense

Treinando há uma semana com o grupo da Chapecoense, o atacante Rildo foi enfim oficializado pelo clube catarinense nesta quinta-feira. Sem espaço no Vasco, o jogador de 29 anos chegou ao novo time por empréstimo, com vínculo até o dia 31 de dezembro deste ano - e opção de renovação por uma temporada.

"Rildo é o novo atacante do Verdão! O jogador assinou seu vínculo com a Chape até 31 de dezembro de 2019. Bem vindo à família, Rildo!", anunciou a Chapecoense.

Trabalhando com o grupo desde a semana passada, Rildo vem sendo testado entre os titulares pelo técnico Claudinei Oliveira. Caso seja regularizado até a noite de sexta-feira, ele poderá começar entre os 11 para o duelo contra o Joinville, em casa, no domingo, em rodada do Campeonato Catarinense.

Rildo vinha sendo especulado na Chapecoense desde o início do ano. Chegou ao clube na semana passada e treinava normalmente, mas aguardava a oficialização, ocorrida nesta quinta.

No time carioca, o atacante passou a perder espaço desde o ano passado, quando perdeu diversos jogos em razão de seguidas lesões: duas luxações no ombro e uma contusão muscular na coxa esquerda. Ele havia sido o principal desfalque da equipe ao longo do ano. E a chegada de reforços, como Maxi López e Bruno César, acabaram reduzindo ainda mais o seu espaço entre os titulares.

REGULARIZADO

Outro reforço anunciado pela Chapecoense nesta semana, o experiente zagueiro Gum foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta quinta. E já tem condições de fazer a sua estreia pela equipe catarinense. Assim, poderá entrar em campo no fim de semana.