Sem espaço, Palmeiras libera zagueiro para defender o Paysandu

O Palmeiras acertou o empréstimo do zagueiro Thiago Martins para o Paysandu até o fim do ano. O jogador estava treinando com o grupo principal, mas não era aproveitado pelo técnico Oswaldo de Oliveira.

Thiago chegou ao Palmeiras em 2013, após aparecer no Mogi Mirim. O atleta chegou a fazer poucos jogos naquele ano, mas sofreu uma grave lesão no joelho direito no início de 2014 e não jogou mais. Em entrevista ao site do Paysandu, que disputará a Série B do Campeonato Brasileiro, o zagueiro comemorou o acerto.

"Será uma alegria imensa vestir a camisa desse clube que tem uma torcida fanática e espero corresponder a expectativa da torcida e do treinador", disse o defensor de 20 anos.

Em relação ao time do Palmeiras para encarar o Red Bull domingo, em Campinas, o técnico Oswaldo de Oliveira define na tarde desta sexta-feira quem joga. Existe a possibilidade de alguns atletas serem poupados. Nesta quinta, os reservas foram ao campo e fizeram um trabalho tático.

A novidade foi a presença do atacante Kelvin, que faz um trabalho de transição e deve ficar à disposição nas próximas semanas junto com o meia Cleiton Xavier, recuperado de dores musculares.

Os dois não foram inscritos no Campeonato Paulista, mas devem ser inscritos nas quartas de final e na Copa do Brasil. Kelvin sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo durante a pré-temporada do Palmeiras. Ele tem contrato até dezembro.