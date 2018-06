Sem espaço, Pedro Bortoluzzo rescinde com Guarani e volta ao São Paulo

Pedro Bortoluzzo não é mais jogador do Guarani. Pouco aproveitado pelo técnico Umberto Louzer, o atacante entrou em um acordo com a diretoria do clube de Campinas, no interior de São Paulo, para rescindir o seu contrato de empréstimo e retornar ao São Paulo.

+ Em Campinas, Guarani sofre gol de pênalti no final e cede empate ao Vila Nova

+ Machucado e com contrato perto do fim, Bruno Nazário pode deixar o Guarani

+ Confira a tabela de classificação da Série B do Campeonato Brasileiro

No estádio Brinco de Ouro da Princesa desde o início deste ano, Pedro Bortoluzzo tinha vínculo até 30 de novembro, mas como não vinha sendo sequer relacionado para os últimos jogos decidiu voltar ao clube do Morumbi. O seu futuro, porém, não deve ser lá. Em nove partidas, o atacante marcou dois gols com a camisa alviverde.

Agora, Umberto Louzer tem sete opções para o sistema ofensivo: Anselmo Ramon, Bruno Mendes, Elias, Erik, Matheus Serafim, Guilherme e Caíque.

Vindo de um empate por 1 a 1 com o Vila Nova, em casa, o Guarani volta a campo nesta quinta-feira contra o São Bento, novamente no estádio Brinco de Ouro da Princesa, pela 11.ª rodada. O time tem 14 pontos, em posição intermediária na tabela de classificação.