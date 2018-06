Sem espaço, Samuel Xavier acerta rescisão de contrato com o Atlético-MG

O Atlético-MG acertou nesta quinta-feira a rescisão contratual do lateral-direito Samuel Xavier. O jogador não vinha sendo muito aproveitado pelo técnico Thiago Larghi e, por isso, entrou em um acordo com a diretoria para interromper o vínculo, que tinha duração até o fim do ano.

+ Confira a classificação do Campeonato Brasileiro

Samuel Xavier foi contratado no início da temporada junto ao Sport, por um pedido do técnico Oswaldo de Oliveira, com quem havia atuado no clube pernambucano. Ele chegou para ser o substituto de Marcos Rocha, negociado com o Palmeiras, mas não correspondeu e acabou na reserva de Patric.

Em cerca de quatro meses, Samuel Xavier atuou pelo Atlético-MG em oito oportunidades, com quatro vitórias e quatro empates. O clube teria conseguido a rescisão antecipada sem ressarcimento ao Sport por conta de uma antiga dívida do time pernambucano, ainda pela compra do atacante André no início do ano passado.

Mal assinou a rescisão com o Atlético-MG, Samuel Xavier já está de malas prontas para sua nova casa. Ele deve ser anunciado em breve como reforço do Ceará. No clube cearense, disputará posição com Arnaldo, contratado para o Brasileirão junto ao Botafogo.