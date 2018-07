'Sem espetáculo', palmeirenses valorizam os três pontos contra o América-MG

Falta pouco para o título do Palmeiras. Após a partida deste domingo, são apenas nove jogos para o fim do Campeonato Brasileiro. Oito se a vantagem de três pontos for mantida sobre o Flamengo, seu principal rival na busca pelo taça. Nesse momento os palmeirenses valorizaram mais a vitória que o futebol apresentado diante do América-MG, reconhecendo que o futebol apresentado não foi vistoso e do agrado da torcida.

“O time do Palmeiras não é time para dar espetáculo. Lógico que não vamos entrar para jogar feio, mas entramos para vencer. Quando as coisas não dão tão certo, o importante é sair com três pontos”, disse o atacante Alecssandro na saída de campo. O jogador foi decisivo no final da partida, em um momento que o América-MG esboçava uma reação.

“Acho que nós jogamos bem. Depende como você vê futebol. Se você vê futebol, cedendo espaços, contra-ataque de um lado e de outro, fica bonito de assistir, mas não taticamente bem jogado. O Palmeiras é uma equipe segura, que quer o título, isso é ser malandro dentro do campo. Acho que fomos bem”, avaliou Cuca.

No domingo, o time paulista conseguiu realmente anular o adversário: foram apenas dois chutes no alvo do time mineiro e um cruzamento. Entretanto ofensivamente o Palmeiras não foi tão bem, com três finalizações corretas e quatro cruzamentos.

“Eles sentiram um pouco a irregularidade do campo. O campo é muito bom, mas está seco. Os jogadores erraram alguns passes em função disso. Quando você tem o placar de 1 a 0, não precisa se atirar para a frente. Eles são experientes, principalmente do meio para trás”, completou o treinador.