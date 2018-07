Sem estádio, Fla-Flu vai para Brasília pelo Campeonato Carioca

O principal jogo da quinta rodada do Campeonato Carioca será disputado neste domingo longe do estado do Rio. Sem um estádio à altura do clássico, Fluminense e Flamengo se enfrentam a partir das 19h30 no Mané Garrincha, em Brasília. Será a terceira vez na história que um dos principais duelos do futebol brasileiro terá o planalto central como palco.

Em 1998, dois clássicos entre Flamengo e Fluminense foram realizados no antigo estádio Mané Garrincha, que acabou demolido para ceder lugar à moderna – e pouco usada – arena que serviu à Copa do Mundo. Os jogos há 18 anos foram válidos pelo Torneio Rio-São Paulo, e ambos terminaram empatados.

Agora, sem o Maracanã e o Engenhão, a solução foi tentar faturar longe do Rio. E a escolha por Brasília parece ter sido acertada, já que mais de 20 mil ingressos haviam sido vendidos até sexta-feira, o que já estabelece o maior público da competição até o momento.

A mudança, porém, não agradou todo mundo. O técnico do Flamengo, Muricy Ramalho, não escondeu o descontentamento por ter de jogar longe de casa. "O Maracanã é o templo do futebol, a casa dos times do Rio. Não entendo por que não pode ter jogo e pode ter show", reclamou, referindo-se à apresentação da banda Rolling Stones, marcada para ontem.

"Isso prejudica o futebol, porque os dois times estão se preparando no Rio e não precisariam viajar. (O Maracanã) é um estádio enorme e que a torcida está acostumada. Então, por mais explicações que me deem, não consigo entender."

Eduardo Baptista, do Fluminense, também afirmou que preferia atuar no Rio, mas procurou demonstrar resignação. "Não é o certo, mas a gente não pode usar como desculpa. O Fluminense tem os melhores voos e a logística tem sido muito boa para poder amenizar."

As duas equipes têm sete pontos no Carioca. O Fluminense é quarto colocado no Grupo A, enquanto o Flamengo é vice-líder no B – nesta primeira fase, os times de uma chave enfrentam os da outra. "Não é nada decisivo, mas é bom sentir como estão os times. O único problema será o desgaste. Estamos viajando muito e o Fluminense faz igual", apontou Muricy, que pretende fazer rodízio no elenco a partir da próxima rodada.

O Fluminense, por sua vez, poderá ter a reestreia do meia Gerson. Ele teve a inscrição no Carioca regularizada na quinta-feira e está à disposição de Eduardo Baptista. "Para ser titular ainda é cedo, mas de repente ele jogue uns 30 minutos. É um jogador diferenciado", afirmou o técnico.

Baptista, contudo, aposta no bom momento de Fred e Diego Souza para sair com a vitória no clássico. "A chegada do Diego nos ajudou. Você tem que marcar o Fred e o Diego Souza, e isso começa a abrir um leque de opções", afirmou. "O grande objetivo era tirar do Fred a marcação dobrada."