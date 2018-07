Sem estrear, Bruno Paulo é novamente operado e só volta ao Corinthians em 2017

O atacante Bruno Paulo foi contratado pelo Corinthians em maio, após se destacar pelo Audax no Campeonato Paulista, mas terá que esperar até 2017 para estrear pelo clube alvinegro. Nesta quarta-feira, a diretoria informou que o jogador foi submetido a cirurgia para retirada de uma hérnia lombar e só poderá voltar aos gramados no ano que vem.

"O atacante Bruno Paulo passou por um procedimento cirúrgico na manhã desta quarta-feira, no hospital São Luis, unidade do Morumbi, para a retirada de uma hérnia lombar. O atleta tem a alta prevista para esta quinta. No início da semana que vem, começa o tratamento de recuperação no CT Dr. Joaquim Grava, que deve durar cerca de dois meses", informou o clube.

Bruno Paulo foi um dos destaques da campanha que levou o Audax ao vice-campeonato paulista este ano, inclusive marcando um dos gols da semifinal, na qual o time eliminou o próprio Corinthians. O desempenho fez o time alvinegro buscar sua contratação juntamente à de Camacho, outro destaque do Audax.

Enquanto Camacho chegou a conquistar a condição de titular, Bruno Paulo sequer estreou pelo Corinthians. Ele chegou ao clube com um problema ligamentar no pé direito e passou por cirurgia. Depois, uma lombalgia também o afastou dos gramados. Ainda assim, chegou a ficar no banco de reservas em diversas oportunidades, mas não foi escolhido pelos treinadores que passaram pelo time.