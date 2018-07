Sem estrelas, Santos vence jogo-treino contra Guarani de Divinópolis

SANTOS - Ainda sem os seus principais jogadores, que voltam das férias apenas na quinta-feira, o Santos venceu jogo-treino contra o Guarani de Divinópolis por 2 a 1, na tarde desta terça, no CT Rei Pelé. E o time que entrou em campo deve ser o mesmo que disputará a estreia no Paulistão, na noite de sábado, contra o XV de Piracicaba.

Como disputou a final do Mundial de Clubes no dia 18 de dezembro, quando perdeu para o Barcelona no Japão, o Santos deu férias aos seus principais jogadores até quinta-feira. Assim, Neymar, Borges, Ganso, Elano, Edu Dracena e outros titulares ainda não voltaram a treinar e vão perder as primeiras rodadas do Paulistão.

Diante disso, o time escalado para o jogo-treino desta terça-feira, que deve ser repetido na estreia do Paulistão, foi formado por Aranha; Maranhão, Bruno Rodrigo, Vinicius Simon e Emerson; Anderson Carvalho, Ibson e Felipe Anderson; Thiago Alves, Rentería e Alan Kardec. E o Santos conseguiu vencer o adversário mineiro.

No jogo-treino, o Santos abriu o placar ainda no primeiro tempo, quando Rentería cruzou para Tiago Alves marcar. Depois, o auxiliar técnico Tata mudou o time inteiro para a segunda etapa - Muricy Ramalho ficou apenas observando a atividade. E Breitner aumentou a vantagem santista, antes de o Guarani descontar no final.