Sem Everaldo, Chapecoense tenta se superar contra o Ceará para encerrar jejum

Sem vencer há sete jogos no Campeonato Brasileiro, a Chapecoense tentará encerrar o jejum neste sábado, quando abre a 14ª rodada em duelo contra o Ceará, no Castelão, a partir das 17 horas. Além da dificuldade de jogar na casa do rival, o time comandado por Emerson Cris terá de se superar para fazer o ataque funcionar. Isso porque o artilheiro Everaldo, responsável por metade dos gols marcados pela equipe na competição, está suspenso e não vai para o jogo.

No empate por 3 a 3 com o Grêmio, em Porto Alegre, a Chapecoense somou o décima ponto e subiu uma posição na tabela, mas ainda está dentro da zona de rebaixamento, em 17º lugar. A distância para o Fluminense, primeiro time fora da degola, é de apenas dois pontos. Adversário da vez, o Ceará está mais acima, em 11º lugar, com 17.

A principal mudança do time catarinense para o confronto será a presença de Henrique Almeida, escolhido para a difícil missão de substituir Everaldo, autor de sete dos 14 gols da Chapecoense no Brasileiro. Esse será apenas o segundo jogo de Henrique, que estreou no empate sem gols com o Bahia, na 12ª rodada.

Outra novidade é o retorno do zagueiro Douglas, recuperado de uma lesão muscular. Apesar de ter sido relacionado, a tendência é que ele comece o jogo no banco de reservas. Com isso, Maurício Ramos deve ser mantido no time titular, formando a dupla de zaga com Gum.