Sem Everton, Aguirre relaciona 20 do São Paulo para pegar o Bahia

O São Paulo divulgou a lista de relacionados que ficam à disposição do técnico Diego Aguirre para o compromisso deste sábado, contra o Bahia, às 19h, no Morumbi, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Como já era esperado, o atacante Everton, ainda em recuperação de uma lesão muscular, está fora da relação de convocados.

O meia-atacante Diego Souza, que cumpriu suspensão na última partida, contra o Atlético-MG, está de volta. O zagueiro Rodrigo Freitas, puxado das divisões de base, foi relacionado novamente – diferentemente do atacante Pedro Bortoluzo, que desta vez não vai para o jogo.

Por outro lado, a lista de ausências é grande: além de Everton, Aguirre não terá Reinaldo (suspenso), Arboleda (convocado pela seleção equatoriana), Luan (na seleção brasileira sub-20), Bruno Peres (estiramento no adutor direito), Rodrigo Caio (em recuperação de trauma no joelho direito) e Araruna (tendinite no calcâneo esquerdo).

O São Paulo deve ir a campo com: Sidão; Régis, Bruno Alves, Anderson Martins e Edimar; Jucilei, Hudson e Nenê; Rojas, Diego Souza e Liziero (Tréllez).

Confira a lista completa com os 20 jogadores convocados:

Goleiros: Jean, Lucas Perri e Sidão.

Laterais: Edimar e Régis.

Zagueiros: Anderson Martins, Bruno Alves e Rodrigo.

Volantes: Hudson, Liziero e Jucilei.

Meias: Caíque, Everton Felipe, Nenê, Rojas e Shaylon.

Atacantes: Brenner, Diego Souza, Gonzalo Carneiro e Tréllez.