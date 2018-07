Sem Everton e Jael, Grêmio só empata jogo-treino com o São José-RS

O Grêmio realizou nesta quarta-feira aquele que deve ser seu último teste antes do retorno do calendário brasileiro. E diante do São José-RS, decepcionou. Em jogo-treino realizado no CT Presidente Luiz Carvalho, o time tricolor não passou de um empate por 1 a 1.

Na semana passada, o Grêmio fez 9 a 0 no Sindicato dos Atletas Profissionais do Rio Grande do Sul e perdeu por 2 a 1 para o Corinthians, em São Paulo. Seu próximo compromisso deverá já ser válido pelo Campeonato Brasileiro, diante do Atlético-MG, quarta que vem, na Arena.

Sem Everton e Jael, que ficaram na parte interna do CT, o técnico Renato Gaúcho escalou o Grêmio com: Marcelo Grohe; Léo Moura, Paulo Miranda, Kannemann e Bruno Cortez; Jailson, Cícero, Ramiro, Luan e Marinho; André.

No primeiro tempo, as duas equipes pouco criaram e o placar seguiu inalterado. Até por isso, para a etapa final, o Grêmio voltou mudado, com: Paulo Victor; Leonardo Gomes, Bressan, Kannemann e Marcelo Oliveira; Jailson, Cícero, Marinho, Luan e Thonny Anderson; André.

Apesar disso, quem abriu o placar foi o São José, com Márcio Jonathan, aproveitando rebote do goleiro Paulo Victor. O Grêmio só chegou ao empate na reta final da atividade. Após boa jogada pela esquerda, Thonny Anderson cruzou rasteiro e Luan se aproveitou para marcar.