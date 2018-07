Sem Everton Ribeiro, Flamengo encara Chapecoense para embalar no Luso-Brasileiro

O zagueiro Rhodolfo até está confirmado. Mas, apesar das expectativas, o meia Everton Ribeiro não foi regularizado e está fora do Flamengo para o duelo desta quinta-feira contra a Chapecoense, às 21 horas, no estádio Luso-Brasileiro, no Rio, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

No mesmo dia em que anunciou a contratação do meia Geuvânio, ex-Santos, o Flamengo aguardou até o fim desta quarta-feira que Everton Ribeiro fosse incluído no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o que acabou não ocorrendo.

Mesmo com a confirmação de Rhodolfo, a zaga deve ser formada por Réver e Juan. Já William Arão treinou entre os titulares e ganhará a vaga de Cuellar. E, sem Everton Ribeiro, o atacante Vinicius Júnior será mantido entre os titulares.

Atuando no reformado estádio Luso-Brasileiro, onde já venceu a Ponte Preta na semana passada, o Flamengo terá uma boa oportunidade para reagir no Brasileirão. Mesmo após contratar uma série de reforços, o time carioca teve dificuldades para engrenar uma boa sequência, soma apenas 11 pontos e está na parte inferior da tabela de classificação.

"Tentamos desde o começo fazer uma gordura para, no meio do campeonato, repormos possíveis pontos perdidos. Não conseguimos, mas estamos no caminho certo", garantiu o volante Cuellar. "O time sempre teve vontade. Às vezes, o torcedor acha que não, mas trabalhamos todos os dias para isso, para tentar jogar bem, dar o máximo pelo Flamengo. Não tivemos um início bom, mas volto a repetir que estamos no caminho certo".