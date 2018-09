Sem Everton, São Paulo tem 3 novidades entre relacionados para pegar o Botafogo

O São Paulo conta com três novidades entre os jogadores relacionados para enfrentar o Botafogo, neste domingo, às 16 horas, no Engenhão, em duelo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Diego Aguirre relacionou 20 jogadores para a viagem ao Rio de Janeiro. As novidades entre os relacionados são os retornos do zagueiro Bruno Alves e do meia-atacante Joao Rojas, que cumpriram suspensão no confronto com o América-MG, sábado passado, no Morumbi. Quem também está de volta ao time é o lateral-direito Bruno Peres, recuperado de um estiramento no músculo adutor da perna direita.

O técnico não poderá contar com o zagueiro Arboleda, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O volante Araruna e o meia-atacante Everton seguem fazendo tratamento no REFFIS (núcleo de Reabilitação Esportiva Fisioterápica e Fisiológica do clube). Araruna se recupera de uma contratura na coxa, enquanto Everton trata de uma fibrose posterior na coxa esquerda.

Confira a lista com os atletas relacionados:

Goleiros: Jean e Sidão.

Laterais: Bruno Peres, Edimar e Reinaldo.

Zagueiros: Anderson Martins, Bruno Alves e Rodrigo Caio.

Volantes: Hudson, Jucilei, Liziero e Luan.

Meias: Everton Felipe, Joao Rojas, Nene e Shaylon.

Atacantes: Brenner, Diego Souza, Gonzalo Carneiro e Tréllez.