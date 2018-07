Sem Ezequiel, Cruzeiro se reapresenta com coletivo contra time sub-20

Garantida a vaga na final do Campeonato Mineiro, no domingo, o time do Cruzeiro se reapresentou nesta segunda-feira para dar início à preparação da equipe para a grande final do Estadual, contra o Atlético-MG. Somente os reservas foram a campo nesta tarde em coletivo contra o time sub-20.

Os titulares fizeram trabalho físico na academia, assim como o lateral Ezequiel, que segue como dúvida na equipe do técnico Mano Menezes. O jogador ficou de fora dos últimos cinco jogos do Cruzeiro, em razão de desgaste muscular, e ainda não sabe se voltará ao time para o primeiro jogo da final, no sábado.

Enquanto os titulares trabalharam na academia, os reservas participaram de coletivo em times misturados com jogadores da equipe sub-20. Um dos times foi escalado com Fábio; Vitinho, Dedé, Cacá e Bryan; Romero, Eduardo, Alex e Elber; Rick Sena e Ábila. A outra equipe teve Lucas França; Lennon, Patrick, Murilo e Fabrício; Nonoca, Lucas Silva, Nickson e Alisson; Raniel e Thonny Anderson.