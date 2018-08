Sem Fábio e Dedé, Cruzeiro aposta em Raniel para se reabilitar no Brasileirão

Se o Cruzeiro largou bem na briga na Copa do Brasil por uma vaga na semifinal após vencer o Santos por 1 a 0 na última quarta-feira, o time mineiro agora busca se recuperar no Campeonato Brasileiro após duas derrotas seguidas. Para isso, precisa superar o Vitória neste domingo, às 16 horas, no Barradão, em Salvador, em duelo da 17.ª rodada.

A equipe do técnico Mano Menezes vem de duas derrotas por 2 a 0 para Corinthians e São Paulo, que frearam os mineiros e impediram que o time se mantivesse entre os primeiros colocados. No momento, o Cruzeiro tem 24 pontos e é o oitavo colocado.

Depois do Vitória, a equipe mineira tem um desafio duro pela frente. Encara o Flamengo, no primeiro jogo das oitavas de final da Copa Libertadores, que será na próxima quarta-feira, no Maracanã. O time carioca, atual líder do Brasileirão, ainda será adversário no jogo seguinte, novamente no Maracanã pelo torneio nacional.

Mano Menezes é adepto confesso do rodízio de jogadores, que será mantido, ainda mais em razão da sequência de partidas por três competições diferentes. O treinador não disse quem vai para o jogo mas confirmou que a equipe terá mudanças e que Fábio, Dedé Edilson e Barcos permaneceram em Belo Horizonte. Destes, Edilson já não poderia jogar, visto que está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos.

Em meio a essas ausências, são praticamente certas as entradas do goleiro Rafael e do atacante Raniel no time titular. Raniel tem a confiança de Mano e, quando acionado, costuma corresponder em campo, como fez na vitória sobre o Santos, na qual ele marcou o gol que definiu o resultado.

Na zaga, Manoel e Murillo brigam pela vaga de Dedé, enquanto Ezequiel e Lucas Romero disputam para ver quem jogará na lateral direita. É provável que Romero seja escalado, pois o argentino está suspenso na Copa Libertadores e não poderá estar em campo no jogo seguinte diante do Flamengo.