Sem Fábio Santos, Corinthians fecha preparação para o clássico contra São Paulo

O técnico Vitor Pereira fechou a preparação do Corinthians para o clássico diante do São Paulo neste sábado, às 16h, no Morumbi, pela décima rodada do Campeonato Paulista. A principal ausência foi do lateral Fábio Santos, com um desconforto na região lombar. Ele esteve nesta sexta-feira no Centro de Treinamento Joaquim Grava, mas ficou na ala de fisioterapia.

Além do lateral, o treinador não poderá contar no duelo com o volante Xavier (lesão no músculo posterior da coxa esquerda) e o meio-campista Roni (dores no músculo posterior da coxa direita). O meia Gabriel Pereira, em negociação, treinou apenas na academia e também não foi relacionado para o duelo diante do São Paulo.

Nas atividades desta sexta-feira, o treinador comandou uma atividade de bolas paradas ofensivas e realizou trabalhos complementares de cobranças de pênaltis e faltas, além de cabeceios e posicionamento defensivo.

A expectativa é que o Corinthians vá a campo com: Cássio; Fagner, Gil, João Victor e Lucas Piton; Du Queiroz, Paulinho, Giuliano e Renato Augusto; Willian e Róger Guedes.

Já classificado às quartas de final, o Corinthians tenta agora confirmar a primeira posição do Grupo A. O time alvinegro tem 17 pontos, na frente de Guarani (dez), Inter de Limeira (oito) e Água Santa (sete).