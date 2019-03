Sem Fagner e Everton, seleção brasileira faz primeiro treino em Portugal

A seleção brasileira realizou nesta segunda-feira seu primeiro treino visando o amistoso diante do Panamá, que acontecerá no sábado, no Estádio do Dragão. Já na cidade de Porto, o técnico Tite comandou um trabalho no Estádio do Bessa, que pertence ao Boavista, com o grupo quase completo.

Dos 23 jogadores chamados, 21 estiveram à disposição do treinador. As exceções ficaram por conta do lateral-direito Fagner, convocado horas mais cedo para a vaga do lesionado Daniel Alves, e do atacante Everton. Ambos devem desembarcar em Portugal na terça pela manhã.

Como a maior parte dos atletas jogou por suas equipes no fim de semana, o trabalho desta segunda foi dividido em dois grupos. Casemiro, Danilo, Philippe Coutinho e Miranda participaram de uma atividade mais intensa, em campo reduzido, que foi reforçada por Gláuber e Lucas Santos, jovens que foram convidados para treinar com a seleção. Os três goleiros também se revezaram nesta atividade.

O restante do elenco, porém, fez um trabalho regenerativo na academia do estádio. Poucos atletas deste grupo subiram ao gramado, e os que foram a campo realizaram apenas uma corrida leve.

A seleção brasileira volta a treinar nesta terça-feira à tarde, já com o grupo completo, no CT do Porto. Depois de enfrentar o Panamá, os comandados de Tite terão pela frente a República Checa, dia 26, em Praga.