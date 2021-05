Sem Fagner e Luan, Corinthians decide futuro na Sul-Americana contra o Peñarol

Apesar da partida poder custar a eliminação da Copa Sul-Americana, o Corinthians poupará jogadores no duelo com o Peñarol, hoje, às 21h30 (de Brasília), no Uruguai. O técnico Vagner Mancini divulgou a lista de relacionados sem nove jogadores, entre eles Fagner, Jemerson, Gabriel, Ramiro e Luan.

O time chega embalado após a goleada por 4 a 1 sobre a Inter de Limeira, que garantiu vaga n a semifinal do Paulistão. Mas toda alegria pode ir por terra em caso de derrota fora de casa. O Corinthians está em segundo lugar no Grupo E, com 4 pontos. O Peñarol lidera, com 9. Se vencer, o time uruguaio vai a 12 e a equipe brasileira não poderá alcançar mais com duas rodadas ainda para ser disputada. Na atual edição do torneio, somente o primeiro colocado de cada chave avança à próxima fase.

Leia Também Mancini vê Corinthians 'equilibrado' e como um dos candidatos ao título estadual

Com time misto, o Corinthians tentará esquecer a péssima apresentação do jogo de ida contra o Peñarol, quando perdeu em casa por 2 a 0. Também deverá mudar o esquema tático com três zagueiros, que tem funcionado e foi usado na recente goleada pelo Paulistão.

Mas sem Jemerson e João Victor, que não viajaram, a tendência é que o jovem Mandaca entre na lateral direita, com Gil, Bruno Méndez e Fabio Santos completando a zaga. No setor ofensivo, Mateus Vital e Jô devem ganhar nova chance no time titular. Mancini vê como positiva a oportunidade de disputar muitos jogos decisivos em um curto período, mas despistou sobre a escalação devido ao cansaço dos jogadores.

“É importante ter decisões terça, quinta, domingo, quarta. Temos que entender o momento do futebol, respeitar a recuperação de cada atleta, mas acima de tudo tentar usar isso a nosso favor. Temos um elenco um pouco maior para suprir o calendário. Com um dia a dia saudável, você consegue tirar destas pessoas algo a mais que tem sido fundamental neste momento da temporada”, declarou o treinador.

FICHA TÉCNICA:

PEÑAROL X CORINTHIANS

PEÑAROL: Dawson; Acosta, Formiliano, Kagelmacher e Piquerez; González, Trindade, Gargano e Torres; David Terans e Martínez. Técnico: Mauricio Larriera.

CORINTHIANS: Cássio, Mandaca, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Xavier e Camacho; Gustavo Silva, Mateus Vital e Léo Natel; Jô. Técnico: Vagner Mancini.

ÁRBITRO: Néstor Pitana (ARG).

HORÁRIO: 21h30.

LOCAL: Campeón del Siglo, em Montevidéu, no Uruguai.

NA TV: Conmebol TV.