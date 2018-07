Sem Falcão, Brasil Kirin larga na frente na decisão da Liga Futsal

Com uma lesão na virilha, Falcão desfalcou o Brasil Kirin no primeiro jogo da final da Liga Futsal, segunda-feira à noite, em Paulínia (SP). Mesmo assim, a equipe - que disputa o torneio pela primeira vez - venceu o Intelli/Orlândia por 4 a 2 e agora está a um empate de conquistar o título.

Por conta da exigência da Liga de que as finais aconteçam em ginásios com capacidade de público de no mínimo 3 mil pessoas, o Brasil Kirin, de Sorocaba (SP), segue mandando seus jogos em Paulínia, enquanto o Orlândia vai organizar a segunda partida da decisão em Uberlândia, no Triângulo Mineiro.

Em busca do seu nono título da Liga Futsal, Falcão nem foi relacionado para o jogo desta segunda-feira. Em poucos minutos, cinco gols. O Brasil Kirin fez 2 a 0, com Fellipe Melo e Rodrigo. Jackson descontou em seguida, Mauricinho marcou o terceiro, mas Jackson voltou a marcar.

Os goleiros passaram a trabalhar bastante e o placar seguiu em 3 a 2 até 12 minutos do segundo tempo, quando Guitta, brasileiro que joga pela seleção da Itália, fez o quarto gol.

Falcão segue em tratamento para tentar jogar a segunda partida da final, na segunda-feira que vem. O ala chegou à final da Liga Futsal nas últimas 10 temporadas (contando com essa) e conquistou, neste período, sete títulos - havia ganhado também em 1999. Ele vai atrás do pentacampeonato seguido, enquanto o Orlândia, seu ex-time, quer o tri.

Para ser campeão, o Brasil Kirin precisa apenas de um empate em Uberlândia. O Orlândia joga por uma vitória por qualquer placar para levar o jogo para a prorrogação. Aí, vai falar mais alto a campanha da fase de classificação, que garante ao Orlândia ser campeão mesmo com um empate.