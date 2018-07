Sem Falcao, Colômbia convoca artilheiro do Campeonato Alemão

BOGOTÁ - Sem poder contar com Radamel Falcao, que foi submetido a uma cirurgia no joelho esquerdo no mês passado e cuja presença na Copa do Mundo de 2014 segue em dúvida, o técnico José Pekerman anunciou nesta quinta-feira uma lista de 26 jogadores convocados para defender a Colômbia no amistoso da próxima quarta, diante da Tunísia, em Barcelona.

E a principal novidade deste grupo foi o atacante Adrián Ramos, do Hertha Berlin, chamado pela primeira vez pelo treinador do time nacional e que aparece como nova esperança de gols para o país. O jogador é o atual artilheiro do Campeonato Alemão, empatado com Lewandowski, do Borussia Dortmund, com 14 bolas nas redes cada um, e espera mostrar que pode ocupar o posto de titular da seleção cuja maior estrela ainda não sabe quando poderá voltar a atuar.

Astro do Monaco, Falcao se machucou em jogo contra o Chasselay, pela Copa da França. Na partida diante do modesto time que está a quarta divisão francesa, o atacante rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho depois de receber um carrinho por trás do zagueiro Ertek dentro da área, mas o árbitro do confronto sequer marcou pênalti no lance.

Na lista divulgada nesta quinta-feira também está presente o volante Valencia, do Fluminense. Ele é o único atleta que atua em um time do Brasil presente nesta convocação. O atacante Pabon, que defende o São Paulo e espera poder ir à Copa do Mundo, acabou não sendo chamado por Pekerman para encarar a Tunísia.

A Colômbia está no Grupo C da Copa de 2014 e fará a sua estreia no Brasil contra a Grécia, em 14 de junho, no Mineirão, em Belo Horizonte. O time também terá como rivais a Costa do Marfim, cinco dias depois, no Mané Garrincha, em Brasília, e o Japão, no dia 24, na Arena Pantanal, em Cuiabá.

Confira a lista de convocados da Colômbia:

Goleiros - David Ospina (Nice), Farid Mondragón (Deportivo Cali) e Camilo Vargas (Independiente Santa Fe).

Defensores - Pablo Armero (West Ham), Mario Yepes (Atalanta), Cristian Zapata (Milan), Amaranto Perea (Cruz Azul), Stefan Medina (Atlético Nacional), Santiago Arias (PSV Eindhoven) e Eder Álvarez Balanta (River Plate).

Meio-campistas - Abel Aguilar (Toulouse), Freddy Guarín (Inter de Milão), Juan Guillermo Cuadrado (Fiorentina), Carlos Sánchez (Elche), James Rodríguez (Monaco), Aldo Leal Ramírez (Morelia), Alexander Méjía (Atlético Nacional), Juan Fernando Quintero (Porto), Edwin Valencia (Fluminense), Macnelly Torres (Al-Shabab) e Víctor Ibarbo (Cagliari).

Atacantes - Jackson Martínez (Porto), Teófilo Gutiérrez (River Plate), Luis Fernando Muriel (Udinese), Carlos Bacca (Sevilla) e Adrián Ramos (Hertha Berlin).