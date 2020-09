Sem fazer faltas no Brasileirão, Luan Peres valoriza bons números pelo Santos

Apesar do Santos ainda passar por altos e baixos nesta retomada do futebol pós-pandemia, Luan Peres vive um bom início de Campeonato Brasileiro. Presente nos seis jogos que o time alvinegro disputou até o momento, o zagueiro possui uma marca importante: é o único defensor que atuou em todas as partidas e não cometeu nenhuma falta.

"Feliz com esse momento que vivo no Santos. Trabalho diariamente para aprimorar a precisão nos desarmes e não ter cometido nenhuma falta até aqui é um resultado disso. Espero seguir evoluindo com esta camisa para que possamos buscar grandes coisas na temporada", valorizou Luan Peres, zagueiro que mais bloqueou chutes neste Brasileirão (oito) e o segundo com mais cortes defensivos (32).

Após ser derrotado pelo Flamengo, o Santos volta a campo nesta quarta-feira. Às 21h30, recebe o Vasco, pela sétima rodada do Brasileirão. Na última vez que enfrentou a equipe carioca com a camisa santista, Luan Peres saiu vitorioso. Ele esteve presente no triunfo por 1 a 0, em partida do Brasileirão de 2019.

"Vamos ter uma partida difícil pela frente, contra uma equipe que vive bom começo de Série A. O nosso time saiu vitorioso na última vez que enfrentou o Vasco e espero que seja assim novamente. A expectativa é de que possamos realizar uma boa atuação", finalizou o defensor, que atuou em todos os 21 jogos do Santos no ano e não foi substituído em nenhuma oportunidade.