Sem fazer jogos oficiais, atacante troca o Corinthians pelo Guarani

O atacante Bruno Xavier deve ser anunciado nos próximos dias como novo reforço do Guarani para a sequência da temporada, O jogador estava no Corinthians, onde saiu sem nem sequer estrear em jogos oficiais.

O jogador participou de alguns minutos do amistoso contra o Cruzeiro, durante a Copa do Mundo. Com 21 anos, ele foi emprestado de graça ao Corinthians pelo Nacional-SP e agora foi repassado ao time de Campinas. Na terça-feira, Bruno Xavier já treinou com os novos companheiros e aguarda documentação para ser anunciado.

Bruno Xavier era um sonho antigo do Guarani, que tentou sua contratação antes dele ir para o Corinthians. Destaque do Nacional na Série A-2, o jogador preferiu ir para o time comandado por Osmar Loss, mas não conseguiu se firmar.

Ele chegou ao Corinthians junto com Thiaguinho. O volante, porém, vai ganhando espaço e até foi titular na partida contra o Atlético-PR, no último sábado, pelo Brasileiro, e a diretoria corintiana já informou que tem interesse em sua contratação.