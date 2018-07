Sem Felipão, interino faz mudanças no time do Grêmio

Apresentado como técnico do Grêmio na quarta-feira, Luiz Felipe Scolari ainda não assumiu o time. Nesta quinta-feira, quem comandou o treino no novo centro de treinamento do clube, denominado CT Luiz Carvalho, foi André Jardine. Auxiliar-técnico da comissão técnica permanente, será ele a treinar o time na beira do campo diante do Vitória, sábado, em Salvador.

Na atividade, Jardine mudou a equipe que vinha jogando com Enderson Moreira. A principal modificação foi no meio-campo, com Ramiro, que chegou a ter seu nome ligado ao Manchester United, dando lugar ao veterano Edinho. Na frente, Fernandinho voltou a treinar entre os reservas, assim como havia acontecido na quarta, perdendo a vaga para Dudu.

Por fim, Breno recuperou a posição na lateral esquerda. Assim, o time teve: Marcelo Grohe; Pará, Rhodolfo, Geromel e Breno; Edinho, Riveros, Luan, Giuliano e Dudu; Barcos. Outro veterano do elenco, Zé Roberto trabalho entre os reservas, mesma situação do lateral argentino Matías Rodríguez.