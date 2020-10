Sem Felipe Vizeu, Ceará visita Botafogo para ampliar série invicta

O técnico Guto Ferreira tem novos problemas para escalar o Ceará na partida frente ao Botafogo neste sábado, às 17h, no Engenhão, pela 19ª rodada do Brasileirão. O treinador adiou a estreia do atacante Felipe Vizeu, ex-Grêmio e Flamengo. A expectativa é ter o jogador bem fisicamente para o duelo de volta da Copa do Brasil, frente ao Santos.

Além do atacante, ficaram de fora do duelo o lateral-esquerdo Alyson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e o lateral-direito Samuel Xavier, recuperando-se de dores musculares. Por outro lado, Guto Ferreira poderá contar com o retorno de Cléber, que ficou de fora da Copa do Brasil por ter disputado o torneio por outro clube.

Cléber, inclusive, treinou entre os titulares ao lado de Léo Chú, deixando o veterano Rafael Sóbis como opção no banco de reservas. Na direita, seguirá Eduardo, enquanto Bruno Pacheco foi escalado no lado inverso. As esperanças seguem em cima de Vinícius e Fernando Sobral.

"No Campeonato Brasileiro, não tem jogo fácil. Independente do momento em que se encontra o adversário, todos os clubes entram em campo pensando em sair com a vitória. O Botafogo está passando por um momento difícil, mas pode ter certeza que eles virão para o jogo com vontade de vencer e motivados para sair dessa situação. Temos de entrar em campo esperando o melhor Botafogo porque vai ser um jogo difícil", disse Fabinho.

Há quatro jogos sem derrotas no Brasileirão, o Ceará ocupa a décima colocação, com 22 pontos, sete de uma vaga na zona de Libertadores. Na quarta-feira empatou sem gols com o Santos, na Vila Belmiro, pelo jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil.