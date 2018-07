Sem férias, Barrios luta contra o cansaço no time do Palmeiras

Após sete partidas com a camisa do Palmeiras, Lucas Barrios marcou seu primeiro gol na vitória por 3 a 2 sobre o Cruzeiro, no Mineirão, quarta-feira. Apesar do feito e da boa atuação, o paraguaio anda preocupado com sua condição física, já que não tem férias desde o ano passado e vem de um ritmo intenso de treino e sequência de jogos.

Contratado durante a Copa América, ele chegou a ganhar uma semana de folga do clube para descansar, mas não foi o suficiente. O atacante sofre com diversas dores musculares e com o desgaste de partidas e treinos. Por isso, tem sido poupado de algumas atividades e ainda não se firmou como titular. Ele já chegou a desfalcar a equipe em dois jogos por causa de dores na panturrilha direita.

"Estou muito feliz que a equipe passou para a outra fase. Estou contente por contribuir com a equipe, ainda não estou 100%. Cada dia trabalho muito para alcançar isso, mas ainda falta muito", disse o jogador, logo após a partida contra o Cruzeiro.

Para o confronto com o Joinville, domingo, no Allianz Parque, não é certa a presença dele entre os titulares. Tudo vai depender de como se sairá em treinamento que será realizado neste sábado, na Academia de Futebol. O fato de ter marcado seu primeiro gol faz com que a empolgação aumente e, consequentemente, a preocupação para não forçá-lo demais.

A tendência é que até o fim da temporada, ele e Alecsandro fiquem intercalando no time titular. O técnico Marcelo Oliveira ainda conta com Leandro Pereira e Cristaldo no setor. O jogador foi contratado em uma negociação que totalizou R$ 40 milhões e foi paga pela Crefisa, empresa patrocinadora da camisa do time e que tem investido em diversos setores do clube.