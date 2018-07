Sem Fernandinho, Carpegiani dá chance para Fernandão

Com dores na perna direita, o atacante Fernandinho não treinou nesta quarta-feira e foi vetado para o jogo que o São Paulo faz na quinta, contra o Atlético-PR, em Barueri. A ausência do titular fez o técnico Paulo César Carpegiani testar mais uma opção para a posição: Fernandão, que disputa a vaga com Ilsinho e Marlos.

No treino de terça-feira, Carpegiani escalou o time com Ilsinho na vaga de Fernandinho. Depois, ainda durante a atividade, ele deu uma chance para Marlos. E nesta quarta foi a vez de Fernandão jogar na posição, deixando a dúvida sobre a escalação do São Paulo para enfrentar o Atlético-PR, em jogo da 32ª rodada do Brasileirão.

Para a vaga do meia Lucas, suspenso, Carpegiani já definiu a entrada do volante Casemiro. Assim, o meia Carlinhos Paraíba ganha mais liberdade para subir ao ataque. Agora, resta definir o outro integrante do meio-de-campo são-paulino. O favorito é Fernandão, mas Marlos e Ilsinho também estão nessa disputa.

Apesar da dúvida no meio-de-campo, Carpegiani já confirmou a volta de quatro jogadores ao time do São Paulo no jogo de quinta-feira: o zagueiro Alex Silva e os volantes Jean e Richarlyson cumpriram suspensão na última rodada, enquanto o atacante Dagoberto foi poupado diante do Ceará por causa de risco de doping.

ssim, a escalação do São Paulo deve ser a seguinte: Rogério Ceni; Jean, Alex Silva, Miranda e Richarlyson; Casemiro, Rodrigo Souto, Carlinhos e Fernandão (Ilsinho ou Marlos); Dagoberto e Ricardo Oliveira.