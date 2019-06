Sem Fernando Diniz no banco, Fluminense visita Athletico-PR

Após se classificar à terceira fase da Copa Sul-Americana, o Fluminense volta as atenções novamente para o Campeonato Brasileiro, mas terá um desfalque diferente no domingo, às 16 horas, contra o Athletico-PR. O técnico Fernando Diniz recebeu cartão vermelho na última rodada, na derrota por 3 a 2 para o Bahia, e não poderá comandar a equipe carioca na Arena da Baixada, em Curitiba, pela sétima rodada.

A nova regra, que permite aplicação de cartões a membros da comissão técnica, assim como acontece com jogadores, passou a valer desde o início do Campeonato Brasileiro. O primeiro treinador a ser expulso foi Mano Menezes, do Cruzeiro, ainda na rodada de abertura, na derrota por 3 a 1 para o Flamengo.

Sem Diniz, o Fluminense será comandado pelo auxiliar Márcio Araújo, que já avisou que não fará nada de diferente do que tem sido visto dentro de campo. "Vou estar como técnico no banco de reservas por circunstâncias, mas o importante é o trabalho realizado no dia-a-dia, a filosofia de jogo aplicada pelo Diniz e pela comissão técnica", ponderou.

No meio de semana, o time carioca perdeu para o Atlético Nacional, por 1 a 0, mas avançou, pois tinha vencido no Rio por 4 a 1. A derrota não tirou o brilho da classificação. Agora o desafio é lidar com algumas baixas. O Fluminense não poderá contar com os atacantes Pedro e Marcos Paulo, convocados para as seleções de base do Brasil e Portugal, respectivamente, para a disputa de um torneio na França.

Por outro lado, Brenner foi contratado junto ao São Paulo e está apto a estrear. O jovem atacante de 19 anos vai ser relacionado, mas deve começar no banco de reservas. A ideia é manter a base dos últimos jogos, inclusive com o estilo agressivo costumeiro visto nos times dirigidos por Diniz.