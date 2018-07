Sem festa da torcida, Lugano é apresentado no São Paulo

O São Paulo apresenta nesta segunda-feira a contratação mais esperada por boa parte dos torcedores nos últimos anos. O zagueiro Diego Lugano dará a primeira entrevista coletiva como jogador do clube, às 12h30, e sem grandes festas, como ele pediu quando chegou.

Na sala de imprensa do CT na Barra Funda, ele vai receber a camisa 5, mesma utilizada em sua primeira passagem pelo clube e sua apresentação não terá a presença de torcida e grande recepção, como ocorreu nos retornos de Luis Fabiano e Kaká.

Como precisa ganhar peso para voltar aos gramados, Lugano ainda não deve treinar com os companheiros, mas viajará com o elenco na terça-feira para Assunção, onde o São Paulo faz amistoso contra o Cerro Porteño, como parte do pagamento pela aquisição do zagueiro.

O técnico Edgardo Bauza espera ansiosamente para contar com o zagueiro. “Todos os técnicos necessitam que a nossa palavra tenha continuidade dentro de campo e o Lugano é um dos líderes positivos do plantel e fará a equipe crescer”, projetou o argentino.

Nos próximos dias, o São Paulo deve ainda apresentar o atacante Kieza, que foi contratado do Shangai Shenxin, da China, e assinará contrato válido por três anos. Ainda restam a chegada de documentos para a confirmação de sua contratação ocorrer.