Sem finalistas da Liga dos Campeões, seleção inicia preparação na Inglaterra

A seleção brasileira só deverá estar completa na próxima quarta-feira. Neste dia chegarão a Londres, para se juntar aos companheiros no CT do Tottenham, o lateral-esquerdo Marcelo e o volante Casemiro, vencedores da Liga dos Campeões pelo Real Madrid, além do atacante Roberto Firmino, do Liverpool, que ficou com o vice na decisão disputada no último sábado em Kiev, Ucrânia. Só então o técnico Tite terá todos os 23 jogadores que convocou para a Copa do Mundo da Rússia reunidos.

A princípio, os três jogadores deveriam se apresentar nesta segunda-feira. No entanto, em função da semana mais pesada de treinamentos por seus clubes que enfrentaram antes da decisão da Liga dos Campeões e também do desgaste do próprio jogo, físico e psicológico, Tite optou por dar uma folga a eles, para que possam se recuperar antes de entrar no clima de Copa.

No entanto, não está descartada a possibilidade de algum desses jogadores, ou até mesmo os três, se apresentarem antes, desde que queiram tomar a iniciativa.

A delegação chegou a Londres no início da manhã desta segunda-feira, madrugada ainda no Brasil. À tarde, vai realizar no Tottenham Hotspur Training Centre, o moderno centro de treinamentos do clube inglês, seu primeiro treinamento em terrítório europeu.

A seleção brasileira treina na Inglaterra até o dia 8 de junho. Pela programação inicial, serão 10 dias de treinamento em Londres, no CT do Tottenham, três deles em dois períodos. Nesta semana, o “trabalho dobrado'' ocorrerá na terça e na quinta-feira.

Na sexta-feira, após o treinamento da tarde (15h30, pelo horário local, 11h30 de Brasília), a delegação embarca para Liverpool, onde no domingo faz o amistoso contra a Croácia, em Anfield Road.

Antes de chegar à Rússia, no dia 11 de junho, para se concentrar no quartel-general escolhido pela comissão técnica para a fase inicial da Copa do Mundo – o Brasil planeja ficar na cidade até as quartas de final, saindo para a semi -, a seleção faz escala em Viena, para realizar o último amistoso preparatório, contra a Áustria, em 10 de junho.