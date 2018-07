Sem folga, São Paulo treina neste domingo para pegar Atlético-MG

A falta de compromissos neste fim de semana e a partida pela Copa Libertadores, na quarta-feira, contra o Atlético Mineiro, no estádio do Morumbi, na capital paulista, fazem a comissão técnica do São Paulo colocar o time para treinar em pleno domingo. Pela manhã, o técnico argentino Edgardo Bauza deve prosseguir com a preparação da equipe para iniciar o confronto das quartas de final.

Os jogadores só ganharam folga na última quinta-feira, quando voltaram do México. Desde então, a equipe teve de se reapresentar no CT da Barra Funda logo pela manhã para os trabalhos. A oportunidade de ter as atividades no fim de semana contrasta com a programação do adversário. O Atlético decide neste domingo o Campeonato Mineiro contra o América-MG.

"Temos muito o que evoluir ainda. O futebol não dá tempo de trabalho, então estamos sempre demonstrando em cima de jogos e dificuldades", disse o volante Wesley.

Uma das preocupações de Edgardo Bauza é preparar uma possível formação sem a presença de Michel Bastos. Com lesão na coxa, o meia é dúvida para quarta-feira. Sem ele e nem o argentino Centurión, suspenso, o São Paulo tem opções que foram pouco utilizadas na temporada como o colombiano Wilder Guisao, o lateral-esquerdo Carlinhos, o garoto Lucas Fernandes ou pode improvisar o atacante Alan Kardec.