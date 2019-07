Sem folga após derrota uruguaia, Arrascaeta tem 1º treino com Jorge Jesus no Flamengo

Apenas dois dias depois da eliminação do Uruguai nas quartas de final da Copa América, o meia Arrascaeta não teve folga e se reapresentou nesta segunda-feira ao Flamengo, que se prepara para a retomada das competições após a disputa do torneio continental. Junto com o restante do elenco no CT Ninho do Urubu, na zona oeste do Rio de Janeiro, o jogador teve o primeiro contato com o técnico português Jorge Jesus, que está trabalhando com os atletas desde o último dia 20.

Apenas os primeiros 15 minutos da atividade foram abertas à imprensa. Neste tempo foi possível ver Arrascaeta junto com os demais jogadores no aquecimento e nos trabalhos técnicos. Somente a parte tática, na qual Jorge Jesus passa como quer que o time atue e treina jogadas ensaiadas, foi fechada aos jornalistas.

Dos três jogadores do Flamengo na disputa da Copa América, apenas o lateral-esquerdo Trauco segue na luta pelo título com a seleção do Peru - fará uma das semifinais contra o Chile, nesta quarta-feira, em Porto Alegre, e ainda jogará sábado (decisão do terceiro lugar) ou domingo (final) dependendo do resultado. O outro é o volante colombiano Cuéllar, eliminado na última sexta. Em acordo com o clube, foi liberado para ficar alguns dias com a família na Colômbia e é aguardado nesta quarta.

O treinamento desta segunda-feira foi o primeiro depois da "estreia" de Jorge Jesus no comando do Flamengo. No último sábado, em um jogo-treino contra o Madureira, o clube venceu por 3 a 1 no estádio da Gávea, a sede social localizada na zona sul do Rio de Janeiro. O atacante Vitinho, duas vezes, e o meia Diego marcaram os gols.

Quem não entrou em campo no sábado foram Diego Alves e Everton Ribeiro. Nesta segunda-feira, o goleiro treinou normalmente e o meia, com uma lesão no tendão de Aquiles direito, seguiu o trabalho de fortalecimento no local. O lateral-direito Rafinha, apresentado há uma semana, também participou da atividade com os demais atletas do Flamengo.