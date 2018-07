Sem folga após vitória, Grêmio já pensa na Copa do Brasil

O Grêmio não teve descanso após derrotar o Vasco por 2 a 0, no último sábado, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na manhã deste domingo, o elenco se reapresentou no CT Luiz Carvalho e já iniciou a preparação para o duelo com o Criciúma, na próxima terça-feira, às 21 horas, na Arena Grêmio, pela terceira fase da Copa do Brasil.

O técnico Roger Machado terá problemas para escalar o Grêmio para esse confronto, especialmente nas laterais. Galhardo e Marcelo Oliveira precisaram ser substituídos durante o duelo com o Vasco e não deverão ter condições de entrar em campo. Assim, a laterais do time devem ser ocupadas por Marcelo Hermes e Lucas Ramon.

Além disso, o zagueiro Rhodolfo segue em recuperação de lesão na panturrilha direita. Assim, o equatoriano Erazo deve continuar sendo titular.

Nesta manhã, porém, Roger não indicou qual será a escalação do Grêmio para o duelo com o Criciúma. Os titulares na partida com o Vasco apenas fizeram um trabalho regenerativo, com exercícios na piscina e na sala de musculação. Os demais jogadores realizaram um treino técnico e tático de conclusões e posicionamento.