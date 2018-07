Flamengo se reapresenta de olho no jogo de volta da Copa Sul-Americana

O elenco do Flamengo se reapresentou nesta segunda-feira de olho na partida de volta pela Copa Sul-Americana. O time rubro-negro espera que a boa fase no Campeonato Brasileiro se mantenha também na competição continental.

Nesta quarta-feira, o Flamengo precisará reverter a derrota por 4 a 2 que sofreu diante do Figueirense, na última semana, em Florianópolis. O duelo está marcado para acontecer às 21h45, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES).

Pelo Brasileirão, o time rubro-negro volta a campo apenas em 7 de setembro, feriado nacional da Independência, quando receberá a Ponte Preta, novamente em Cariacica, na tentativa de alcançar o líder Palmeiras. O Flamengo é o atual segundo colocado na competição com 40 pontos, três a menos do que o clube paulista.

O time carioca vem de vitória por 3 a 1 sobre a Chapecoense, no último domingo, fora de casa. Mesmo com esse bom momento, os jogadores não ganharam folga. Nesta segunda-feira, já no Rio, quem esteve em campo fez um treino regenerativo na academia. Os demais atletas foram ao campo. Os exercícios foram focados em explosão muscular e velocidade. Com a bola rolando, os jogadores participaram de um trabalho tático.

MERCADO

Revelação das categorias de base do Flamengo, o goleiro Daniel foi emprestado para o Maccabi Tel-Aviv, de Israel. O clube carioca divulgou nesta segunda-feira que o jogador assinou contrato até 1.º de junho de 2017.