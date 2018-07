Sem folga, Guarani vence jogo-treino em Campinas

Ao contrário das duas primeiras rodadas da Série C, quando repetiu a escalação, o técnico Tarcísio Pugliese optou por fazer mudanças no time titular. Tanto que, mesmo longe da melhor forma física, o meia Fumagalli começou jogando.

As outras surpresas ficaram por conta da presença do zagueiro André Alves e do meia Roninho. O primeiro, contratado junto ao Volta Redonda, ganhou a vaga de Júlio César no sistema defensivo. Já o outro, vindo do Barueri, foi testado como um dos armadores do time.

Ainda com dificuldades de entrosamento, o Guarani não fez um bom primeiro tempo, tanto que foi para intervalo perdendo por 1 a 0. O XV de Piracicaba marcou com Bruninho. Porém, na segunda etapa o time campineiro se acertou e empatou com Fumagalli e André Alves.

Na próxima segunda-feira o Guarani iniciará intertemporada na cidade de Espírito Santo do Pinhal. O time viaja na parte da tarde e retorna na quinta-feira. O Guarani só voltará a campo pela Série C no dia 7 de julho, contra o Caxias, às 10 horas, em Caxias do Sul.