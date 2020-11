Sem folga, Palmeiras terá semi da Copa do Brasil e clássico no período de festas

Os jogadores do Palmeiras não terão festas de fim de ano. Mas será por um ótimo motivo. A equipe se classificou para as semifinais da Copa do Brasil e enfrentará o América-MG, em confronto que tem os dias 23 e 30 de dezembro como datas-base. Poderiam até curtir a virada do ano, mas logo no terceiro dia de 2021 fazem clássico com o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro.

Em ano atípico de futebol por causa da pausa ocasionada pela pandemia de covid-19, o fim do ano será repleto de jogos. E para o palmeirense, ainda mais, com os duelos decisivos diante dos mineiros. O elenco pode até passar o Natal com a família, mas não poderá abusar por causa do jogo com o Bragantino, que tem o dia 27 como data-base, e, depois, o confronto de volta da semifinal da Copa do Brasil.

A virada de ano também será de concentração total. Como joga dia 30 diante dos mineiros e no dia 3 contra o Corinthians, terá de trabalhar no período em que antes servia para descanso e a queima de rojões. É possível que haja treino em véspera e até nos tradicionais feriados, algo inusitado no País.

Nada de reclamar. Muitos queriam estar no lugar do Palmeiras. Buscando títulos na temporada, o clube está muito perto na Copa do Brasil e em chave teoricamente mais fácil na Libertadores. Além de rondar os líderes do Brasileirão. Até a maratona de dezembro, a meta é não perder mais jogadores por lesão. Mesmo com muitos jogos pela frente.

Zé Rafael, que já vinha atuando no sacrifício, não aguentou as dores no tornozelo e foi substituído no primeiro tempo diante do Ceará, quarta-feira, pela Copa do Brasil. Deve ser desfalque no sábado, diante do Goiás, pelo Brasileirão. Felipe Melo e Wesley não jogam mais na temporada e Luiz Adriano só agora está recuperado das dores musculares. Sem contar os 15 infectados com a covid-19.

"É fato que, neste momento, estamos com muitas baixas", lamentou o auxiliar Vitor Castanheira, antes de elogiar a união e confiança do elenco. "Mas a equipe está bem, sentimos o grupo extremamente confiante e unido, e eles (jogadores) têm demonstrado isso em todos os jogos. Todos os jogadores que entram estão dando o máximo”, festejou.

São nove jogos de invencibilidade e sábado, diante do lanterna Goiás, o Palmeiras tentará entrar de vez na briga pelo título do Brasileirão. Está quatro pontos atrás do líder Atlético-MG e com um jogo a menos. A proposta é encostar de vez. Resta saber com qual escalação.

Gustavo Gomez retoma a vaga de titular na defesa e Luiz Adriano pode começar o jogo após se recuperar das dores musculares. O técnico Abel Ferreira também volta após cumprir suspensão diante do Ceará.